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Байден відреагував на провал голосування у Сенаті за законопроект про допомогу Україні

Середа 07 лютого 2024 23:29
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Байден відреагував на провал голосування у Сенаті за законопроект про допомогу Україні Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден різко висловився щодо представників Республіканської партії у Сенаті після відмови підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський лідер заявив, що "ніколи не думав, що побачить щось подібне, що ми бачимо зараз" на Капітолійському пагорбі.

Також Баден звинуватив колишнього президента, республіканця Дональда Трампа в тому, що той "погрожував" законодавцям "відплатою" у разі підтримки відповідного пакета, що також включив фінансування допомоги для України та Ізраїлю.

За словами голови держави, республіканці зробили це, тому що "їм телефонує Дональд Трамп і погрожує".

Що передувало

Раніше 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

Зауважимо, що нинішнє провальне голосування за законопроект прогнозували ще вчора, оскільки його відмовилися підтримувати республіканці.

Додамо, що напередодні президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Між тим у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.

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