Байден отреагировал на провал голосования в Сенате за законопроект о помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден резко высказался относительно представителей Республиканской партии в Сенате после отказа поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новое финансирование для защиты границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Американский лидер заявил, что "никогда не думал, что увидит что-нибудь подобное, что мы видим сейчас" на Капитолийском холме.

Также Баден обвинил бывшего президента, республиканца Дональда Трампа в том, что тот "угрожал" законодателям "возмездием" в случае поддержки соответствующего пакета, также включившего финансирование помощи для Украины и Израиля.

По словам главы государства, республиканцы сделали это, потому что "им звонит по телефону Дональд Трамп и угрожает".

Что предшествовало

Ранее 7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новому финансированию для защиты границ.

Отметим, что нынешнее провальное голосование по законопроекту прогнозировали еще вчера, поскольку его отказались поддерживать республиканцы.

Добавим, что президент США Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.

Напомним, ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.