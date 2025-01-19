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Байден відреагував на перемир'я Ізраїлю з ХАМАС: зброя в Газі змовкла

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден заявив, що "зброя в Газі замовкла". Це сталось після передачі перших заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Угода, яку я вперше запропонував у травні минулого року для Близького Сходу, нарешті стала реальністю. Припинення вогню в Газі набуло чинності, і сьогодні ми бачимо, як звільняють заручників - трьох ізраїльських жінок, яких утримували проти їхньої волі в темних тунелях протягом 470 днів", - сказав Байден.

Він додав, що зброя в Газі замовкла сьогодні після скількох руйнувань та людських жертв.

Нагадаємо, що раніше сьогодні між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності угода про припинення вогню. Угруповання в рамках угоди вже передало Червоному Хресту перших трьох заручників.

Детальніше про те, чому сторони уклали угоди і якими можуть бути її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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