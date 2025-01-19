RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Байден отреагировал на перемирие Израиля с ХАМАС: оружие в Газе замолчало

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден заявил, что "оружие в Газе замолчало". Это произошло после передачи первых заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Соглашение, которое я впервые предложил в мае прошлого года для Ближнего Востока, наконец-то стало реальностью. Прекращение огня в Газе вступило в силу, и сегодня мы видим, как освобождают заложников - трех израильских женщин, которых удерживали против их воли в темных туннелях в течение 470 дней", - сказал Байден.

Он добавил, что оружие в Газе замолчало сегодня после стольких разрушений и человеческих жертв.

Напомним, что ранее сегодня между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня. Группировка в рамках соглашения уже передала Красному Кресту первых трех заложников.

Подробнее о том, почему стороны заключили соглашения и какими могут быть его последствия - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраиль