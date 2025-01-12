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Байден "в найближчій перспективі" поговорить з Нетаньяху, - Білий дім

США, Неділя 12 січня 2025 17:49
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Байден "в найближчій перспективі" поговорить з Нетаньяху, - Білий дім Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден обговорить з прем'єр-міністром Ізраїля Бенджаміном Нетаньяху поточні переговори щодо заручників. Це відбудеться "найближчим часом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван розповів. що президент США планує провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю вже "найближчим часом".

"Ми дуже-дуже близькі (до угоди в Газі, - ред.), але ще далеко, тому що нас там немає. Це можливо зробити до 20 січня, але я не можу бути впевнений", - каже Салліван.

Видання пише, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в суботу відправив своїх найвищих переговорників до Дохи, в знак того, що переговори там наближаються до кульмінації.

Однак високопоставлений арабський дипломат, знайомий з переговорами, сказав The Times of Israel, що значні перешкоди залишаються.

Нагадаємо, днями спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з адміністрацією Трампа задля укладення угоди про звільнення заручників у Газі.

Він зазначив, що це допоможе новому президенту та його команді прискорити досягнення угоди.

Водночас вчора спецпредставник новобраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф наполіг на припиненні вогню в Газі до 20 січня.

Детальніше про його заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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