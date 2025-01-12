Байден "в найближчій перспективі" поговорить з Нетаньяху, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван розповів. що п резидент США планує провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю вже "найближчим часом".

"Ми дуже-дуже близькі (до угоди в Газі, - ред.), але ще далеко, тому що нас там немає. Це можливо зробити до 20 січня, але я не можу бути впевнений", - каже Салліван.

Видання пише, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в суботу відправив своїх найвищих переговорників до Дохи, в знак того, що переговори там наближаються до кульмінації.