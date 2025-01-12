Байден "в ближайшей перспективе" поговорит с Нетаньяху, - Белый дом

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху текущие переговоры по заложникам. Это произойдет "в ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал. что президент США планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля уже "в ближайшее время".

"Мы очень-очень близки (к соглашению в Газе, - ред.), но еще далеко, потому что нас там нет. Это возможно сделать до 20 января, но я не могу быть уверен", - говорит Салливан.

Издание пишет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу отправил своих самых высоких переговорщиков в Доху, в знак того, что переговоры там приближаются к кульминации.