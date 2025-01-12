Байден "в ближайшей перспективе" поговорит с Нетаньяху, - Белый дом
Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху текущие переговоры по заложникам. Это произойдет "в ближайшее время".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал. что президентСША планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля уже "в ближайшее время".
"Мы очень-очень близки (к соглашению в Газе, - ред.), но еще далеко, потому что нас там нет. Это возможно сделать до 20 января, но я не могу быть уверен", - говорит Салливан.
Издание пишет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу отправил своих самых высоких переговорщиков в Доху, в знак того, что переговоры там приближаются к кульминации.
Однако высокопоставленный арабский дипломат, знакомый с переговорами, сказал The Times of Israel, что значительные препятствия остаются.
Напомним, на днях спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена тесно сотрудничает с администрацией Трампа для заключения соглашения об освобождении заложников в Газе.
Он отметил, что это поможет новому президенту и его команде ускорить достижение соглашения.
В то же время вчера спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настоял на прекращении огня в Газе до 20 января.
Подробнее о его заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.
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