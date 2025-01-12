ua en ru
Вс, 12 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Байден "в ближайшей перспективе" поговорит с Нетаньяху, - Белый дом

США, Воскресенье 12 января 2025 17:49
UA EN RU
Байден "в ближайшей перспективе" поговорит с Нетаньяху, - Белый дом Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху текущие переговоры по заложникам. Это произойдет "в ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал. что президентСША планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля уже "в ближайшее время".

"Мы очень-очень близки (к соглашению в Газе, - ред.), но еще далеко, потому что нас там нет. Это возможно сделать до 20 января, но я не могу быть уверен", - говорит Салливан.

Издание пишет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу отправил своих самых высоких переговорщиков в Доху, в знак того, что переговоры там приближаются к кульминации.

Однако высокопоставленный арабский дипломат, знакомый с переговорами, сказал The Times of Israel, что значительные препятствия остаются.

Напомним, на днях спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена тесно сотрудничает с администрацией Трампа для заключения соглашения об освобождении заложников в Газе.

Он отметил, что это поможет новому президенту и его команде ускорить достижение соглашения.

В то же время вчера спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настоял на прекращении огня в Газе до 20 января.

Подробнее о его заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Сектор Газа
NEWS
Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации