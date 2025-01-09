Команда Байдена допоможе Трампу з угодою про звільненням заручників у Газі, - Білий дім

Адміністрація Джо Байдена тісно співпрацює з новою адміністрацією Дональда Трампа для укладення угоди про звільнення заручників у Секторі Газа. Це допоможе новому президенту і його команді прискорити досягнення угоди.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Американський народ має повне право очікувати, що ми подбаємо про те, щоб нова команда була повністю поінформована, і якщо ми не отримаємо цю угоду до того, як ми підемо, то, коли вони увійдуть у двері опівдні 20 січня, вони можуть вдарити з ходу і спробувати закрити її для себе", - сказав Кірбі під час прес-брифінгу. Натомість, зазначив він, за столом переговорів перебуває нинішня адміністрація, а представник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт МакГерк наразі представляє США в Досі (Катар).