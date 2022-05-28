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Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 28 мая 2022 17:32
Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины Фото: президент США Джо Байден (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины. Беспошлинный импорт продлится в течение одного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Белого дома".

Сообщается, что США и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности, и украинская сталелитейная промышленность была подорвана неспровоцированной войной России. В то же время отмечается, что США и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли в качестве спасательного круга, пока страна будет восстанавливаться.

"В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительного нарушения способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на 1 год", - говорится в заявлении Байдена.

Отметим, речь идет о 25%-й пошлине на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году при администрации Дональда Трампа.

Напомним, о планах отменить ввозную пошлину на украинскую сталь в США стало известно в начале мая.

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