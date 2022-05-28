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Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України

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Вашингтон, Субота 28 травня 2022 17:32
Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України Фото: президент США Джо Байден (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України. Безмитний імпорт триватиме протягом одного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Білого дому".

Повідомляється, що США та Україна встановили тісні відносини у сфері безпеки, і українська сталеливарна промисловість була підірвана неспровокованою війною Росії. У той же час наголошується, що США і Україна зацікавлені в збереженні цієї галузі в якості рятувального кола, поки країна буде відновлюватися.

"У світлі дискусій з питань безпеки і значного порушення здатності України виробляти сталь я приходжу до висновку, що нинішня ситуація в Україні являє собою особливий випадок. Я прийняв рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів і похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік", - йдеться в заяві Байдена.

Відзначимо, мова йде про 25%-е мито на українську сталь, яка була введена в 2018 році за адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, про плани скасувати ввізне мито на українську сталь у США стало відомо на початку травня.

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