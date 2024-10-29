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Байден: Україна має завдати удару у відповідь, якщо солдати КНДР перетнуть її кордон

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США спостерігають присутність північнокорейських солдатів у Курській області. Україна має завдати удару у відповідь, якщо військові КНДР перейдуть на її територію.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Байдена, він стурбований інформацією щодо присутності військ Північної Кореї на території Курської області.

Також у президента США запитали, чи мають українські воїни завдавати удару у відповідь.

"Якщо вони перетнуть кордон України, то так", - відповів Байден.

Солдати КНДР допомагають Росії

Нагадаємо, президент США Джо Байден вже коментував відправку північнокорейських солдатів на територію Росії. За його словами, це "дуже небезпечно".

Ще минулого тижня стало відомо, що військові КНДР перебувають у Курській області. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому сьогодні, 29 жовтня, видання CNN із посиланням на власні джерела написало, що невелику кількість північнокорейських солдатів вже помітили на території України. Офіційно таку інформацію наразі не підтверджували.

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