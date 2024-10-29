Байден: Україна має завдати удару у відповідь, якщо солдати КНДР перетнуть її кордон

Солдати КНДР допомагають Росії

Нагадаємо, президент США Джо Байден вже коментував відправку північнокорейських солдатів на територію Росії. За його словами, це "дуже небезпечно".

Ще минулого тижня стало відомо, що військові КНДР перебувають у Курській області. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому сьогодні, 29 жовтня, видання CNN із посиланням на власні джерела написало, що невелику кількість північнокорейських солдатів вже помітили на території України. Офіційно таку інформацію наразі не підтверджували.

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