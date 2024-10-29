Байден: Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу

Солдаты КНДР помогают России

Напомним, президент США Джо Байден уже комментировал отправку северокорейских солдат на территорию России. По его словам, это "очень опасно".

Еще на прошлой неделе стало известно, что военные КНДР находятся в Курской области. Такие данные обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом сегодня, 29 октября, издание CNN со ссылкой на собственные источники написало, что небольшое количество северокорейских солдат уже заметили на территории Украины. Официально такую информацию пока не подтверждали.

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