Байден: Україна має завдати удару у відповідь, якщо солдати КНДР перетнуть її кордон

США спостерігають присутність північнокорейських солдатів у Курській області. Україна має завдати удару у відповідь, якщо військові КНДР перейдуть на її територію.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо вони перетнуть кордон України, то так", - відповів Байден.

Також у президента США запитали, чи мають українські воїни завдавати удару у відповідь.

За словами Байдена, він стурбований інформацією щодо присутності військ Північної Кореї на території Курської області.

Солдати КНДР допомагають Росії

Нагадаємо, президент США Джо Байден вже коментував відправку північнокорейських солдатів на територію Росії. За його словами, це "дуже небезпечно".

Ще минулого тижня стало відомо, що військові КНДР перебувають у Курській області. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому сьогодні, 29 жовтня, видання CNN із посиланням на власні джерела написало, що невелику кількість північнокорейських солдатів вже помітили на території України. Офіційно таку інформацію наразі не підтверджували.

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