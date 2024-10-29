Байден: Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу

США наблюдают присутствие северокорейских солдат в Курской области. Украина должна нанести ответный удар, если военные КНДР перейдут на ее территорию.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если они пересекут границу Украины, то да", - ответил Байден.

Также у президента США спросили, должны ли украинские воины наносить ответный удар.

По словам Байдена, он обеспокоен информацией о присутствии войск Северной Кореи на территории Курской области.

Солдаты КНДР помогают России

Напомним, президент США Джо Байден уже комментировал отправку северокорейских солдат на территорию России. По его словам, это "очень опасно".

Еще на прошлой неделе стало известно, что военные КНДР находятся в Курской области. Такие данные обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом сегодня, 29 октября, издание CNN со ссылкой на собственные источники написало, что небольшое количество северокорейских солдат уже заметили на территории Украины. Официально такую информацию пока не подтверждали.

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