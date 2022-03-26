Байден: Украина никогда не будет победой для России

Президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не победит Украину . А главу Кремля Владимира Путина он назвал диктатором, который пытается построить империю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского президента в Варшаве.

"Диктатор, который пытается построить империю, никогда не одолеет любовь к свободе среди народа. Мир будет свободен, Украина никогда не будет победой для России", - сказал Байден.

Напомним, перед этим Байден призвал Запад готовиться к длительной борьбе за демократию и свободу в Европе.

Кроме того, президент США предостерег Россию от нападения на одну из стран НАТО.

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