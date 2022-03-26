Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

Президент США Джо Байден заявив, що Росія ніколи не переможе Україну . А очільника Кремля Володимира Путіна він назвав диктатором, який намагається побудувати імперію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського президента у Варшаві.

"Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не здолає любов до свободи серед народу. Світ буде вільний, Україна ніколи не буде перемогою для Росії", - сказав Байден.

Нагадаємо, перед цим Байден закликав Захід готуватися до тривалої боротьби за демократію та свободу в Європі.

Крім того, президент США застеріг Росію від нападу на одну з країн НАТО.

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