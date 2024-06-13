Байден про угоду з Україною: США не відправлятимуть війська, але будуть давати зброю

Сполучені Штати Америки не будуть відправляти війська в Україну, однак допоможуть наданням зброї та економічною підтримкою.

Про це розповів президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію для ЗМІ .

Байден наголосив, що мета США - зміцнити надійний захист України і її потужності стримування на довгу перспективу. Він підкреслив, що будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому.

"США допоможе забезпечити здатність України робити і те і друге. Не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї й боєприпасів", - пояснив президент.

Президент США пояснив, що підписана сьогодні угода між США та Україною передбачає низку зобов'язань перед Сполученими Штатами. Зокрема: