Байден про угоду з Україною: США не відправлятимуть війська, але будуть давати зброю
Сполучені Штати Америки не будуть відправляти війська в Україну, однак допоможуть наданням зброї та економічною підтримкою.
Про це розповів президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію для ЗМІ.
Байден наголосив, що мета США - зміцнити надійний захист України і її потужності стримування на довгу перспективу. Він підкреслив, що будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому.
"США допоможе забезпечити здатність України робити і те і друге. Не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї й боєприпасів", - пояснив президент.
Президент США пояснив, що підписана сьогодні угода між США та Україною передбачає низку зобов'язань перед Сполученими Штатами. Зокрема:
- розширення обміну розвідданих;
- продовженням підготовки українських військових на військових базах Європи та США;
- посилення взаємодії між збройними силами відповідно до стандартів НАТО;
- інвестиції у військово промислову базу;
- розбудова співпраці з партнерами України;
- підтримка економічного та енергетичного відновлення, після масштабних ударів Росії по енергетичній мережі.
Нагадаємо, що сьогодні Україна та США підписали угоду про гарантії безпеки. Детальніше про умови та зобов'язання країн, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що це вже друга угода підписана сьогодні. Першою стала Японія. РБК-Україна повідомляло всі деталі даної безпекової угоди.
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