Байден о соглашении с Украиной: США не будут отправлять войска, но будут давать оружие

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять войска в Украину, однако помогут оружием и экономической поддержкой.

Об этом рассказал президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию для СМИ .

Байден подчеркнул, что цель США - укрепить надежную защиту Украины и ее мощности сдерживания на долгую перспективу. Он сказал, что любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем.

"США поможет обеспечить способность Украины делать и то и другое. Не путем отправки американских войск воевать в Украину, но предоставлением оружия и боеприпасов", - пояснил президент.

Президент США пояснил, что подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами. В частности: