Байден о соглашении с Украиной: США не будут отправлять войска, но будут давать оружие
Соединенные Штаты Америки не будут отправлять войска в Украину, однако помогут оружием и экономической поддержкой.
Об этом рассказал президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию для СМИ.
Байден подчеркнул, что цель США - укрепить надежную защиту Украины и ее мощности сдерживания на долгую перспективу. Он сказал, что любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем.
"США поможет обеспечить способность Украины делать и то и другое. Не путем отправки американских войск воевать в Украину, но предоставлением оружия и боеприпасов", - пояснил президент.
Президент США пояснил, что подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами. В частности:
- расширение обмена разведданных;
- продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США;
- усиление взаимодействия между вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО;
- инвестиции в военно-промышленную базу;
- развитие сотрудничества с партнерами Украины;
- поддержка экономического и энергетического обновления, после масштабных ударов России по энергетической сети.
Напомним, сегодня Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подробнее об условиях и обязательствах стран, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что это уже второе соглашение, подписанное сегодня. Первой стала Япония. РБК-Украина сообщало все детали данного соглашения о безопасности.
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