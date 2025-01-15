Байден: угода Ізраїлю та ХАМАС зупинить бойові дії в Секторі Газа

"Ця угода зупинить бойові дії в Секторі Газа, збільшить обсяг необхідної гуманітарної допомоги палестинцям і возз'єднає (ізраїльських, - ред.) заручників із сім'ями після більш ніж 15 місяців полону", - заявив президент США.

Він зазначив, що запропонував контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою безпеки ООН.

"Це результат не тільки надзвичайного тиску на ХАМАС, зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану (мається на увазі розгром "Хезболли" ізраїльською армією, - ред.), а й копіткої американської дипломатії", - наголосив Байден.

За його словами, настав час припинити бойові дії в Секторі Газа і почати роботу з побудови миру і безпеки. Байден нагадав, що ХАМАС утримує трьох американських заручників. "У межах цієї угоди ми сповнені рішучості повернути їх усіх додому", - додав він.

Що відомо про угоду між Ізраїлем і ХАМАС

Як повідомили ізраїльські ЗМІ, сьогодні в Досі (Катар) за посередництва США, Катару та Єгипту було підписано угоду між Ізраїлем і ХАМАС.

Припинення вогню і звільнення заручників відбуватиметься в кілька етапів. На першому ХАМАС має звільнити 33 особи, якщо це станеться, на 16-й день після початку дії угоди почнуться переговори про звільнення решти. В обмін на це Ізраїль поступово виведе війська з більшої частини Сектора Газа, але збереже присутність у буферній зоні.

Крім того, Ізраїль має звільнити тисячу ув'язнених бойовиків. Передбачається, що по 50 бойовиків відпускатимуть за кожну з п'яти ізраїльських жінок-військових. Третій етап передбачає повернення тіл заручників, а також створення плану будівництва і нової структури управління для Гази.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Болючий компроміс. Чому Ізраїль і ХАМАС уклали угоду та якими будуть її наслідки".