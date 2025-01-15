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ЦАХАЛ почав підготовку до прийому звільнених заручників, - ЗМІ

Ізраїль, Середа 15 січня 2025 20:45
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ЦАХАЛ почав підготовку до прийому звільнених заручників, - ЗМІ Фото: ЦАХАЛ почав підготовку до прийому звільнених заручників (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до прийому звільнених ХАМАСом заручників. Операція називається "Крила горобця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як пише видання, ЦАХАЛ готується прийняти заручників, яких ХАМАС звільнить із сектора Газа в рамках угоди, якої вдалось досягти нещодавно про припинення вогню та звільнення заручників.

Підготовча операція ізраїльських військових, як уточнюється отримала назву "Крила горобця".

Угода Ізраїлю і ХАМАС про звільнення заручників

Як писало РБК-Україна, ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про звільнення заручників у Секторі Газа і про припинення вогню. Свою відповідь угруповання передало посередникам.

Пізніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що заручників у Секторі Газа буде звільнено. Це станеться найближчим часом.

Незабаром ЗМІ оголосили, що Ізраїль досяг угоди щодо Сектора Газа, яка відкриває шлях до припинення вогню в цьому регіоні.

У рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. Відомо, що, ймовірно, ХАМАС утримує 94 заручники. Першими мають бути звільнені 33 з них - діти, жінки, люди похилого віку та хворі люди.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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