Байден у крайньому випадку погодиться на військовий сценарій, щоб Іран не одержав ядерну зброю

За його словами, США використовують міжнародний тиск, щоб не дати Ірану стати ядерною державою.

"Президент сказав, що у крайньому випадку, якщо нічого з цього не спрацює, він погодиться на військовий сценарій. Тому що якщо це те, що потрібно, щоб зупинити Іран у придбанні ядерної зброї, це станеться. Однак час для цього ще не настав", - сказав Маллі.

При цьому він додав, що наразі Тегеран не намагається отримати ядерну зброю.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Байден обміркує всі варіанти дій щодо Ірану, аби не допустити отримання країною ядерного заряду.

Окрім того, Велика Британія, Франція та Німеччина засудили плани Ірану щодо розширення ядерної програми.

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