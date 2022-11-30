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Байден в крайнем случае согласится на военный сценарий, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США готовы по крайней мере прибегнуть к военному сценарию, чтобы не допустить появления в Иране ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя США из Ирана Роберта Малли, которое приводит корреспондент Al-Arabiya Джозеф Хабуш.

По его словам, США используют международное давление, чтобы не дать Ирану стать ядерным государством.

"Президент сказал, что в крайнем случае, если ничего из этого не сработает, он согласится на военный сценарий. Потому что если это то, что нужно, чтобы остановить Иран в приобретении ядерного оружия, это произойдет. Однако время для этого еще не наступило", - сказал Малли.

При этом он добавил, что на данный момент Тегеран не пытается получить ядерное оружие.

РБК-Украина ранее сообщало, что Байден обсудит все варианты действий в отношении Ирану, чтобы не допустить получения страной ядерного заряда.

Кроме того, Великобритания, Франция и Германия осудили планы Ирана по расширению ядерной программы.

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Соединенные Штаты АмерикиИранЯдерное оружие