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Британія, Франція та Німеччина стежать за планами Ірану по розширенню ядерної програми

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Велика Британія, Середа 23 листопада 2022 01:44
Британія, Франція та Німеччина стежать за планами Ірану по розширенню ядерної програми Фото: три країни засуджують плани Ірану щодо розширення ядерної програми (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Велика Британія, Франція та Німеччина засудили плани Ірану щодо розширення ядерної програми.

Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, наданій британським урядом, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Управління ядерного нагляду ООН заявило, що Іран займається збагаченням урану з планами подальшого розширення збагачення на двох заводах.

"Крок Ірану - це виклик глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе в собі значні ризики, пов'язані з поширенням, і не має переконливого цивільного виправдання", - йдеться в заяві.

Також країни заявили, що продовжать консультації разом з міжнародними партнерами про те, як найкраще впоратися з ядерною ескалацією Ірану.

Раніше повідомлялось, що Іран розпочав збагачення урану до 60% чистоти на ядерному об'єкті у Фордо з використанням каскаду центрифуг IR-6.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обміркує всі варіанти дій щодо Ірану, аби не допустити отримання цією країною ядерного заряду.

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Іран Ядерна зброя
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