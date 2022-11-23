Британія, Франція та Німеччина стежать за планами Ірану по розширенню ядерної програми
Велика Британія, Франція та Німеччина засудили плани Ірану щодо розширення ядерної програми.
Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, наданій британським урядом, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, Управління ядерного нагляду ООН заявило, що Іран займається збагаченням урану з планами подальшого розширення збагачення на двох заводах.
"Крок Ірану - це виклик глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе в собі значні ризики, пов'язані з поширенням, і не має переконливого цивільного виправдання", - йдеться в заяві.
Також країни заявили, що продовжать консультації разом з міжнародними партнерами про те, як найкраще впоратися з ядерною ескалацією Ірану.
Раніше повідомлялось, що Іран розпочав збагачення урану до 60% чистоти на ядерному об'єкті у Фордо з використанням каскаду центрифуг IR-6.
Нагадаємо, президент США Джо Байден обміркує всі варіанти дій щодо Ірану, аби не допустити отримання цією країною ядерного заряду.
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