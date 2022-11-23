Британія, Франція та Німеччина стежать за планами Ірану по розширенню ядерної програми

Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, наданій британським урядом, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, Управління ядерного нагляду ООН заявило, що Іран займається збагаченням урану з планами подальшого розширення збагачення на двох заводах.

"Крок Ірану - це виклик глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе в собі значні ризики, пов'язані з поширенням, і не має переконливого цивільного виправдання", - йдеться в заяві.

Також країни заявили, що продовжать консультації разом з міжнародними партнерами про те, як найкраще впоратися з ядерною ескалацією Ірану.