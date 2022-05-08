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Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины перед встречей G7

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Оттава, Воскресенье 08 мая 2022 10:46
Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины перед встречей G7 Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден накануне встречи лидеров стран G7 ("Большой семерки") обсудил дальнейшую поддержку Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры отметили мужество украинского народа перед лицом российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.

"Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать оказывать Украине экономическую, гуманитарную и гуманитарную поддержку", - говорится в сообщении.

Байден и Трюдо выразили обеспокоенность глобальными последствиями войны, включая ее влияние на энергетическую и продовольственную безопасность.

"Премьер-министр и президент рассчитывают обсудить эти и другие насущные вопросы, связанные с конфликтом, с партнерами по G7 и президентом Зеленским в это воскресенье, 8 мая", - добавили у Трюдо.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится в режиме видеоконференции к встрече лидеров G7 8 мая.

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