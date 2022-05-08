Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины перед встречей G7
Президент США Джо Байден накануне встречи лидеров стран G7 ("Большой семерки") обсудил дальнейшую поддержку Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры отметили мужество украинского народа перед лицом российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.
"Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать оказывать Украине экономическую, гуманитарную и гуманитарную поддержку", - говорится в сообщении.
Байден и Трюдо выразили обеспокоенность глобальными последствиями войны, включая ее влияние на энергетическую и продовольственную безопасность.
"Премьер-министр и президент рассчитывают обсудить эти и другие насущные вопросы, связанные с конфликтом, с партнерами по G7 и президентом Зеленским в это воскресенье, 8 мая", - добавили у Трюдо.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится в режиме видеоконференции к встрече лидеров G7 8 мая.
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