Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины перед встречей G7

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.

"Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать оказывать Украине экономическую, гуманитарную и гуманитарную поддержку", - говорится в сообщении.

Байден и Трюдо выразили обеспокоенность глобальными последствиями войны, включая ее влияние на энергетическую и продовольственную безопасность.

"Премьер-министр и президент рассчитывают обсудить эти и другие насущные вопросы, связанные с конфликтом, с партнерами по G7 и президентом Зеленским в это воскресенье, 8 мая", - добавили у Трюдо.