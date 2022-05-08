Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України перед зустріччю G7
Президент США Джо Байден напередодні зустрічі лідерів країн G7 ("Великої сімки") обговорив подальшу підтримку України з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери відзначили мужність українського народу перед лицем російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.
"Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента України Володимира Зеленського та його уряду і зобов'язалися продовжувати надавати Україні економічну, гуманітарну та гуманітарну підтримку", - йдеться в повідомленні.
Байден і Трюдо висловили стурбованість глобальними наслідками війни, включаючи її вплив на енергетичну та продовольчу безпеку.
"Прем'єр-міністр і президент розраховують обговорити ці та інші нагальні питання, пов'язані з конфліктом, з партнерами по G7 і президентом Зеленським цієї неділі, 8 травня", - додали у Трюдо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приєднається в режимі відеоконференції до зустрічі лідерів G7 8 травня.
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