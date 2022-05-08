ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України перед зустріччю G7

Новость на русском →
Оттава, Неділя 08 травня 2022 10:46
Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України перед зустріччю G7 Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден напередодні зустрічі лідерів країн G7 ("Великої сімки") обговорив подальшу підтримку України з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери відзначили мужність українського народу перед лицем російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

"Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента України Володимира Зеленського та його уряду і зобов'язалися продовжувати надавати Україні економічну, гуманітарну та гуманітарну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Байден і Трюдо висловили стурбованість глобальними наслідками війни, включаючи її вплив на енергетичну та продовольчу безпеку.

"Прем'єр-міністр і президент розраховують обговорити ці та інші нагальні питання, пов'язані з конфліктом, з партнерами по G7 і президентом Зеленським цієї неділі, 8 травня", - додали у Трюдо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приєднається в режимі відеоконференції до зустрічі лідерів G7 8 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Джастін Трюдо Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом