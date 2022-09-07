Байден и Трасс договорились углубить сотрудничество по поддержке Украины

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Байден и Трасс обсудили углубление сотрудничества по НАТО и соглашение о безопасности между США, Австралией и Великобританией, заключенное в прошлом году в противовес Китаю.

"Трасс надеется на тесное сотрудничество с президентом Байденом в качестве лидеров свободных демократий для решения общих проблем, в частности экстремальных экономических проблем, развязанных войной Путина", - говорится в заявлении.

В заявлении Белого дома говорится, что два лидера обсудили продолжение тесного сотрудничества по Украине, решение проблем, созданных Китаем, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов.

"Я с нетерпением жду углубления особых отношений между нашими странами и тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", - написал Байден в Twitter.

Напомним, Трасс после назначения на пост премьер-министра первый звонок сделала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она приняла приглашение посетить Украину в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Трасс. Стороны обсудил гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.

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