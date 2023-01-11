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Байден та Трюдо обговорили допомогу Україні

Фото: Джастін Трюдо та Джо Байден (twitter.com/WhiteHouse)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердили готовність підтримки народу України, який протистоїть повномасштабній військовій агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Керівники двох країн зустрілися у Мехіко на полях саміту лідерів Північної Америки, щоб, серед іншого, вирішувати регіональні та глобальні проблеми, включаючи війну РФ проти України.

"Як провідні демократичні держави та союзники по НАТО, президент Байден і прем'єр-міністр Трюдо обговорили співпрацю в галузі оборони та безпеки для вирішення завдань 21 століття, сприяння колективній безпеці та процвітанню та підтримці міжнародної системи, заснованої на правилах", - йдеться у релізі.

Байден та Трюдо підтвердили свою готовність відстоювати спільні цінності в усьому світі, включаючи підтримку народу України у його захисті від жорстокої агресії Росії, інформують у Білому домі.

"Президент Байден подякував прем'єр-міністру Трюдо за партнерство Канади у забезпеченні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги Україні", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Байден заявив, що війна в Україні перебуває в критичній точці, і РФ не намагається зупинятися.

Також повідомлялося, що 3 січня Джастін Трюдо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну у боротьбі з агресією РФ.

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Джозеф БайденДжастін Трюдо