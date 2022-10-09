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Байден та Шольц обговорили анексію територій України та ядерні погрози РФ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц у ході годинної телефонної розмови обговорили незаконну анексію РФ українських територій, ядерні загрози Кремля, а також мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Лідери також зазначили, що

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що загроза Путіна застосувати ядерну зброю є найсерйознішою загрозою з часів кубинської ракетної кризи.

Шольц заявив, що нікому не слід застосовувати ядерну зброю і всі мають бути максимально ясними у цій точці зору.

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Джозеф БайденОлаф Шольц