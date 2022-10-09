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Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы РФ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе часового телефонного разговора обсудили незаконную аннексию РФ украинских территорий, ядерные угрозы Кремля, а также мобилизацию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Лидеры также отметили, что о

Напомним, ранее Байден заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие является самой серьезной угрозой со времен кубинского ракетного кризиса.

Шольц заявил, что никому не следует применять ядерное оружие и все должны быть максимально ясными в этой точке зрения.

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Джозеф БайденОлаф Шольц