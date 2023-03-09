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Байден та президент Фінляндії обговорили підтримку України

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Четвер 09 березня 2023 22:03
Байден та президент Фінляндії обговорили підтримку України Фото: президент Фінляндії Саулі Ніїністе та президент США Джо Байден (twitter.com/niinisto)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 березня, президент Фінляндії Саулі Ніїністе та президент США Джо Байден обговорили підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера Фінляндії у Twitter.

"Хороша і важлива розмова з президентом Байденом сьогодні в Білому домі", - йдеться у повідомленні.

Президент подякував Байдену за його керівництво та рішучу підтримку Фінляндії у процесі вступу до НАТО.

"Ми також обговорили нашу підтримку України", - додав президент Фінляндії.

Нагадаємо, що у четвер, 9 березня, Фінляндія вирішила дозволити Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів до них в Україну.

Армія США вже реалізує план з відправлення танків M1 Abrams до України та прагне їх доставити якнайшвидше.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

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