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Байден и президент Финляндии обсудили поддержку Украины

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Четверг 09 марта 2023 22:03
Байден и президент Финляндии обсудили поддержку Украины Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте и президент США Джо Байден (twitter.com/niinisto)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 марта, президент Финляндии Саули Ниинисте и президент США Джо Байден обсудили поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Финляндии в Twitter.

"Хороший и важный разговор с президентом Байденом сегодня в Белом доме", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Байдена за его руководство и решительную поддержку Финляндии в процессе вступления в НАТО.

"Мы также обсудили нашу поддержку Украины", - добавил президент Финляндии.

Напомним, что в четверг, 9 марта, Финляндия решила разрешить Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов в Украину.

Армия США уже реализует план по отправке танков M1 Abrams в Украину и стремится их доставить как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

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