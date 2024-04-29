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Байден та прем'єр Ізраїлю обговорили відкриття нових пунктів пропуску у Секторі Газа

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху під час телефонної розмови обговорили відкриття нових пунктів пропуску на півночі Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Під час двосторонньої бесіди Байден підтвердив свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю після успішної оборони від безпрецедентної ракетної атаки Ірану. Політики також обговорили переговори щодо звільнення заручників та негайного припинення вогню в Газі.

Крім того, під час розмови Байден і прем'єр Ізраїлю торкнулися збільшення обсягів доставки гуманітарної допомоги до Гази, в тому числі через нові північні контрольно-пропускні пункти, що розпочнеться цього тижня.

 

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

У жовтні 2023 року бойовики руху ХАМАС атакували Ізраїль з півдня та південного сходу. Внаслідок нападу сотні ізраїльтян отримали поранення та були викрадені, також відомо, що загиблими вважаються близько 1200 людей.

У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Секторі Газа, яка триває вже понад півроку. У березні 2024 року Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій. Він також зазначав, що Ізраїль під його керівництвомготовий воювати до повної перемоги над ХАМАСом.

За словами Нетаньяху, армія Ізраїлю готує наземну операцію у місті Рафах. В ході однієї з бесід він пообіцяв евакуювати 1,4 млн цивільних жителів Рафаха в "гуманітарні зони" в центральній частині регіону, щоб зберегти їх життя і якнайшвидше ліквідувати бойовиків ХАМАС, що залишилися.

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Джозеф БайденСектор ГазаНетаньяху