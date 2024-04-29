Байден и премьер Израиля обсудили открытие новых пунктов пропуска в Секторе Газа

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

В октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали Израиль с юга и юго-востока. В результате нападения сотни израильтян получили ранения и были похищены, также известно, что погибшими считаются около 1200 человек.

В ответ Израиль начал военную операцию в Секторе Газа, которая длится уже более полугода. В марте 2024 года Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий. При этом он также отмечал, что Израиль под его руководством готов воевать до полной победы над ХАМАСом.

По словам Нетаньяху, армия Израиля готовит наземную операцию в городе Рафах. В ходе одной из бесед он пообещал эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части региона, чтобы сохранить их жизнь и как можно быстрее ликвидировать оставшихся боевиков ХАМАС.

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