Байден та Макрон обговорять можливе використання 300 млрд доларів активів РФ для України

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон обговорять можливе використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Американський лідер сьогодні, 5 червня, прибув до Парижу на 80-ту річницюисадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни, який має назву День Д. Байден проведе у Франції п'ять днів, проведе низку зустрічей та виступить з промовою.
Білому домі повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом.
Останнім часом союзники обговорюють можливість видіння Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу російських активів.
Ця ідея була запропонована США, її активно обговорюють й інші партнери. Міністр фінансів США заявила, що пропозицію повинні представити на саміті лідерів G7 в Італії. За її оцінками, прибутки від заморожених російських активів становлять від 3 до 5 млрд доларів щороку.
Видання Financial Times зазначає, що США готові виділити Україні кредит на 50 млрд доларів, якщо ЄС продовжить санкції проти Росії на безстроковий період.
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