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Байден та Макрон обговорять можливе використання 300 млрд доларів активів РФ для України

Фото: Еммануель Макрон та Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон обговорять можливе використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський лідер сьогодні, 5 червня, прибув до Парижу на 80-ту річницюисадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни, який має назву День Д. Байден проведе у Франції п'ять днів, проведе низку зустрічей та виступить з промовою.

 Білому домі повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом.

 

Використання заморожених активів РФ

Останнім часом союзники обговорюють можливість видіння Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу російських активів.

Ця ідея була запропонована США, її активно обговорюють й інші партнери. Міністр фінансів США заявила, що пропозицію повинні представити на саміті лідерів G7 в Італії. За її оцінками, прибутки від заморожених російських активів становлять від 3 до 5 млрд доларів щороку.

Видання Financial Times зазначає, що США готові виділити Україні кредит на 50 млрд доларів, якщо ЄС продовжить санкції проти Росії на безстроковий період.

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ФранціяРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЕммануель Макрон