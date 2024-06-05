Байден та Макрон обговорять можливе використання 300 млрд доларів активів РФ для України

Використання заморожених активів РФ

Останнім часом союзники обговорюють можливість видіння Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу російських активів.

Ця ідея була запропонована США, її активно обговорюють й інші партнери. Міністр фінансів США заявила, що пропозицію повинні представити на саміті лідерів G7 в Італії. За її оцінками, прибутки від заморожених російських активів становлять від 3 до 5 млрд доларів щороку.

Видання Financial Times зазначає, що США готові виділити Україні кредит на 50 млрд доларів, якщо ЄС продовжить санкції проти Росії на безстроковий період.

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