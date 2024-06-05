Байден и Макрон обсудят возможное использование 300 млрд долларов активов РФ для Украины

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят возможное использование замороженных активов России для помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американский лидер сегодня, 5 июня, прибыл в Париж на 80-ю годовщину союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, который называют День Д. Байден проведет во Франции пять дней, проведет ряд встреч и выступит с речью.
Белом доме сообщали, что Зеленский встретится с Байденом.
В последнее время союзники обсуждают возможность предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов под залог российских активов.
Эта идея была предложена США, ее активно обсуждают и другие партнеры. Министр финансов США заявила, что предложение должно быть представлено на саммите лидеров G7 в Италии. По ее оценкам, доходы от замороженных российских активов составляют от 3 до 5 млрд долларов ежегодно.
Издание Financial Times отмечает, что США готовы выделить Украине кредит на 50 млрд долларов, если ЕС продлит санкции против России на бессрочный период.
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