Байден и Макрон обсудят возможное использование 300 млрд долларов активов РФ для Украины

Использование замороженных активов РФ

В последнее время союзники обсуждают возможность предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов под залог российских активов.

Эта идея была предложена США, ее активно обсуждают и другие партнеры. Министр финансов США заявила, что предложение должно быть представлено на саммите лидеров G7 в Италии. По ее оценкам, доходы от замороженных российских активов составляют от 3 до 5 млрд долларов ежегодно.

Издание Financial Times отмечает, что США готовы выделить Украине кредит на 50 млрд долларов, если ЕС продлит санкции против России на бессрочный период.

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