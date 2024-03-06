Байден у своїй промові зробить заяву щодо підтримки України, - Кірбі

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден у майбутній промові до американського народу та конгресменів висловиться про підтримку України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію з боку Росії.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Американський чиновник не став розкривати деталі майбутнього виступу Байдена, проте зазначив, що у промові йтиметься, зокрема, "про ті речі, яких він досягнув за ці три з половиною роки на посаді президента Сполучених Штатів - від економіки до освіти, охорони здоров'я, зайнятості".

"Йтиметься і про відновлення американського лідерства на світовій арені", - сказав представник Білого дому.

Він пояснив, що воно забезпечує "силу об'єднатись у відповіді на виклики, величезні можливості і, безсумнівно, це допомагає впливати на прийняття рішень і дії інших лідерів у всьому світі, особливо супротивників у спосіб, який найбільш відповідає інтересам нашої національної безпеки".

В цьому контексті Кірбі наголосив, що підтримка України "тут - на першому місці".

"Це означає допомогти українським солдатам досягати успіху в бою проти російської агресії. Але від цього, знову ж таки, виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася", - зауважив чиновник.

Кірбі додав, що якщо Штати "просто облишать це і дозволять Путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО".

Підтримка Україні з боку США та питання подальшого фінансування допомоги

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Як раніше писало CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

Додамо, що ща словами представника Білого дому Джона Кірбі, Штати шукатимуть додаткові варіанти допомогти Україні, враховуючи ситуацію на фронті.

Як писало Bloomberg, адміністрація Байдена задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.