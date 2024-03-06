Байден в своей речи сделает заявление о поддержке Украины, - Кирби

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден в предстоящей речи к американскому народу и конгрессменам выскажется о поддержке Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны России.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Американский чиновник не стал раскрывать детали предстоящего выступления Байдена, однако отметил, что речь будет идти, в частности, "о тех вещах, которых он достиг за эти три с половиной года в должности президента Соединенных Штатов - от экономики до образования, здравоохранения, занятости".

"Речь идет и о возобновлении американского лидерства на мировой арене", - сказал представитель Белого дома.

Он пояснил, что оно обеспечивает "силу объединиться в ответе на вызовы, огромные возможности и, несомненно, это помогает влиять на принятие решений и действия других лидеров во всем мире, особенно противников способом, наиболее отвечающим интересам нашей национальной безопасности".

В этом контексте Кирби подчеркнул, что поддержка Украины "здесь - на первом месте".

"Это означает помощь украинским солдатам добиваться успеха в бою против российской агрессии. Но от этого опять же выиграет наша национальная безопасность, ведь ситуация на европейском континенте изменилась", - отметил чиновник.

Кирби добавил, что если Штаты "просто покинут это и позволят Путину завоевать Украину, чего он все еще хочет, тогда он окажется на пороге НАТО".

Поддержка Украины со стороны США и вопрос дальнейшего финансирования помощи

Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Как ранее писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

Добавим, что по словам представителя Белого дома Джона Кирби, Штаты будут искать дополнительные варианты помочь Украине, учитывая ситуацию на фронте.

Как писало Bloomberg, администрация Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов по финансированию армии США, чтобы оказать Украине немедленную поддержку.