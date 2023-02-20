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Байден о своем визите в Киев: я здесь, чтобы подтвердить приверженность демократии и Украине

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 12:52
Байден о своем визите в Киев: я здесь, чтобы подтвердить приверженность демократии и Украине Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Приезд президента США Джо Байдена в Киев свидетельствует о непреклонной поддержке демократии и целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Байдена в Twitter.

"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметил американский лидер.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин, развязав войну, считал, что Украина слаба, а Запад поделен, однако ошибся.

"Он думал, что сможет нас пережить. Но он ошибался. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину посредством беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться", - подчеркнул Байден. .

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент США Джо Байден. По данным СМИ, американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможные поставки дальнобойного оружия.

Кроме того, Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн. долларов.

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