Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Президент США Джо Байден планирует в среду совершить визит в Пентагон. Это будет его первый официальный визит в ведомство в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил США.
Об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны США Джо Кирби, передает The Hill.
Об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны США Джо Кирби, передает The Hill.
Байден встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства для обсуждения вопросов внешней и оборонной политики. Также он проведет встречу со служащими, которые работают в Пентагоне.
"Мы ожидаем визит в среду президента Байдена",- отметил представитель оборонного ведомства.
Напомним, американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативном совете. Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии.
Ранее сообщалось, что Джо Байден еще не спланировал свой первый зарубежный визит.