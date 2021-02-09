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Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден планирует в среду совершить визит в Пентагон. Это будет его первый официальный визит в ведомство в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил США.

Об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны США Джо Кирби, передает The Hill.

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Об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны США Джо Кирби, передает The Hill.

Байден встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства для обсуждения вопросов внешней и оборонной политики. Также он проведет встречу со служащими, которые работают в Пентагоне.

"Мы ожидаем визит в среду президента Байдена",- отметил представитель оборонного ведомства.

Напомним, американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативном совете. Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии.

Ранее сообщалось, что Джо Байден еще не спланировал свой первый зарубежный визит.

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