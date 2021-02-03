ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден еще не решил, в какую страну совершит первый визит

США, Среда 03 февраля 2021 05:48
Байден еще не решил, в какую страну совершит первый визит
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден еще не спланировал свой первый зарубежный визит. Он вступил в свои полномочия 20 января.

Об этом сказала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, она не имеет информации относительно поездки президента Байдена и его первого зарубежного визита.

Она также прокомментировала вопрос, планирует ли Байден, так же как и предыдущие президенты-демократы избрать Канаду как страну для первого визита.

"Я напомню вам, что первая телефонная беседа была проведена с премьер-министром Канады, так что это, очевидно, является подтверждением важности наших отношений", - подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил про российскую агрессию в Украине. Кремль, в свою очередь, не согласен с такой формулировкой.

Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины. По его мнению, об этом свидетельствует недавняя беседа президентов США и России.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь