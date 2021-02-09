Байден в середу здійснить перший офіційний візит в Пентагон

Президент США Джо Байден планує в середу здійснити візит до Пентагону. Це буде його перший офіційний візит у відомство як верховного головнокомандувача Збройних сил США.
Про це заявив у понеділок речник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає The Hill.
Про це заявив у понеділок речник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає The Hill.
Байден зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики. Також він проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.
"Ми очікуємо на візит в середу президента Байдена",- зауважив представник оборонного відомства.
Нагадаємо, американське міністерство оборони припинило розгляд низки останніх призначень колишнього президента США Дональда Трампа в консультативну раду. Пентагон також розглядає скасування виведення військ з Німеччини.
Раніше повідомлялось, що Джо Байден ще не спланував свій перший закордонний візит.