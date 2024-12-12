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Байден сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден у четвер, 12 грудня, оголосить новий пакет військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО та артилерія.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу.

"Сьогодні президент оголосить новий пакет допомоги Україні. Ми надамо ППО, артилерію, дрони та військові машини", - сказвав Кірбі.

Він зазначив, що це буде вже 72 пакет допомоги Україні від США.

Допомога Україні від США

Нагадаємо 7 грудня адміністрація президент США Джо Байдена оголосила про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на 988 млн доларів.

У листопаді в Пентагоні зазначили, що відомство щотижня відправлятиме Україні партії зброї. Це необхідно, щоб встигнути виділити допомогу Києві з боку Вашингтона, яка залишилася.

Також речник Пентагону Патрік Райдер розповів, що Штати після схвалення Конгресом США допомоги Україні на 60 млрд доларів у квітні 2024 року поставили українській стороні 83% обіцяних боєприпасів та 67% засобів ППО.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДопомога УкраїніВійськова допомога