Байден сегодня объявит новый пакет военной помощи Украине, - Белый дом

Помощь Украине от США

Напомним, 7 декабря администрация президент США Джо Байдена объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на 988 млн долларов.

В ноябре в Пентагоне отметили, что ведомство еженедельно будет отправлять Украине партии оружия. Это необходимо, чтобы успеть выделить оставшуюся помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Также спикер Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 млрд долларов в апреле 2024 года поставили украинской стороне 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО.

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