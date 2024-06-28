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Байден про складнощі на дебатах з Трампом: важко вести розмову з брехуном

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден заявив, що добре впорався з дебатами, на тлі критики серед його однопартійців-демократів. Він запевнив, що не хвилюється про результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена, яку цитує The Hill.

"Я вважаю, що ми добре з цим впоралися", - сказав Байден після дебатів.

Журналісти запитали президента США щодо закликів деяких демократів до нього вийти з перегонів і чи є у нього якісь занепокоєння щодо його результатів. Байден відповів, що не хвилюється про результати.

Він розповів, що під час дебатів у нього боліло горло. Раніше у Білому домі пояснювали хриплість голосу Байдена застудою. Також Байден поскаржився на свого опонента.

"Важко вести дебати з брехуном", - сказав Байден і нагадав про матеріал The New York Times, в якому сказано, що Трамп збрехав 26 разів. 

 

Дебати Байдена і Трампа

Сьогодні у штаті Джорджія пройшли перші з двох дебатів перед президентськими виборами у США. У них взяли участь демократ і чинний президент Джо Байден та республіканець колишній американський лідер Дональд Трамп.

Під час дебатів обидва кандидати зробили заяви про війну в Україні, конфлікт на Близькому Сході, посперечалися про вік і внутрішні американські питання.

Після закінчення дебатів серед демократів почалися розмови про ймовірну заміну Байдена як кандидата на президентських виборах.

Детальніше про результат дебатів та чому Байден програв - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампДемократическая партия США