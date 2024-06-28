Байден о сложностях на дебатах с Трампом: трудно вести разговор с лжецом

Президент США Джо Байден заявил, что хорошо справился с дебатами на фоне критики среди его однопартийцев-демократов. Он заверил, что не беспокоится о результатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена, которое цитирует The Hill.
"Я считаю, что мы хорошо с этим справились", - сказал Байден после дебатов.
Журналисты спросили президента США относительно призывов некоторых демократов к нему выйти из гонки и есть ли у него какие-то беспокойства по поводу его результатов. Байден ответил, что не беспокоится о результатах.
Он рассказал, что во время дебатов у него болело горло. Ранее в Белом доме объясняли хриплость голоса Байдена простудой. Также Байден пожаловался на оппонента.
"Трудно вести дебаты со лжецом", - сказал Байден и напомнил о материале The New York Times, в котором сказано, что Трамп соврал 26 раз.
Сегодня в штате Джорджия прошли первые из двух дебатов перед президентскими выборами в США. В них приняли участие демократ и действующий президент Джо Байден и республиканец бывший американский лидер Дональд Трамп.
Во время дебатов оба кандидата сделали заявления о войне в Украине, конфликте на Ближнем Востоке, поспорили о возрасте и внутренних американских вопросах.
После окончания дебатов среди демократов начались разговоры о вероятной замене Байдена как кандидата на президентских выборах.
Детальнее о результате дебатов и почему Байден проиграл - в материале РБК-Украина.
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