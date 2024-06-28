Байден про складнощі на дебатах з Трампом: важко вести розмову з брехуном

Президент США Джо Байден заявив, що добре впорався з дебатами, на тлі критики серед його однопартійців-демократів. Він запевнив, що не хвилюється про результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена, яку цитує The Hill.

"Я вважаю, що ми добре з цим впоралися", - сказав Байден після дебатів.

Журналісти запитали президента США щодо закликів деяких демократів до нього вийти з перегонів і чи є у нього якісь занепокоєння щодо його результатів. Байден відповів, що не хвилюється про результати.

Він розповів, що під час дебатів у нього боліло горло. Раніше у Білому домі пояснювали хриплість голосу Байдена застудою. Також Байден поскаржився на свого опонента.

"Важко вести дебати з брехуном", - сказав Байден і нагадав про матеріал The New York Times, в якому сказано, що Трамп збрехав 26 разів.