Байден о сложностях на дебатах с Трампом: трудно вести разговор с лжецом

Президент США Джо Байден заявил, что хорошо справился с дебатами на фоне критики среди его однопартийцев-демократов. Он заверил, что не беспокоится о результатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена, которое цитирует The Hill.

"Я считаю, что мы хорошо с этим справились", - сказал Байден после дебатов.

Журналисты спросили президента США относительно призывов некоторых демократов к нему выйти из гонки и есть ли у него какие-то беспокойства по поводу его результатов. Байден ответил, что не беспокоится о результатах.

Он рассказал, что во время дебатов у него болело горло. Ранее в Белом доме объясняли хриплость голоса Байдена простудой. Также Байден пожаловался на оппонента.

"Трудно вести дебаты со лжецом", - сказал Байден и напомнил о материале The New York Times, в котором сказано, что Трамп соврал 26 раз.