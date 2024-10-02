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Байден сказав, яку відповідь Ізраїлю на удар Ірану не схвалять США

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США виступають проти удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на вчорашню атаку. Варіанти відповіді американські чиновники обговорять із ізраїльськими.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Журналісти поцікавилися у Байдена, чи підтримає він удар Ізраїлю у відповідь по об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою Ірану.

"Відповідь - ні", - наголосив американський лідер.

За словами Байдена, він "відносно скоро" має провести телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Ми обговорюватимемо з ізраїльтянами, що вони збираються робити", - додав президент.

 

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. У різних куточках Ізраїлю на цьому фоні пролунали вибухи.

ЦАХАЛ визнав, що у центральній та південній частині країни були влучання. Але "велику частину" цілей вдалося збити.

Сьогодні, 2 жовтня, начальник Генштабу Ізраїлю Герці Халеві розповів, що Ізраїль у якості відповіді може виявити "важливі об'єкти" і завдати по них удару.

Більш детально про обстріл Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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