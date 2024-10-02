Байден сказав, яку відповідь Ізраїлю на удар Ірану не схвалять США

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. У різних куточках Ізраїлю на цьому фоні пролунали вибухи.

ЦАХАЛ визнав, що у центральній та південній частині країни були влучання. Але "велику частину" цілей вдалося збити.

Сьогодні, 2 жовтня, начальник Генштабу Ізраїлю Герці Халеві розповів, що Ізраїль у якості відповіді може виявити "важливі об'єкти" і завдати по них удару.

Більш детально про обстріл Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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