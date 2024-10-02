"Можемо вдарити по важливих цілях". Ізраїльський генерал пообіцяв відповідь на атаку Ірану

Ізраїль відповість на вчорашню атаку Ірану балістичними ракетами. Удару може бути завдано по важливих цілях.

Про це заявив начальник Генштабу Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми відповімо. Ми можемо виявити важливі цілі та завдати по них точного і потужного удару", - підкреслив Халеві у відеозверненні з бази ВПС у центральній частині Ізраїлю.

Він нагадав, що Ізраїль має можливості для того, щоб завдати удару по будь-якій точці на Близькому Сході.

"І ті наші вороги, які ще не зрозуміли цього, скоро це зрозуміють", - зазначив начальник Генштабу Ізраїлю.