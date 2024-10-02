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"Можемо вдарити по важливих цілях". Ізраїльський генерал пообіцяв відповідь на атаку Ірану

Середа 02 жовтня 2024 19:16
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"Можемо вдарити по важливих цілях". Ізраїльський генерал пообіцяв відповідь на атаку Ірану Фото: Герці Халеві, начальник Генштабу Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль відповість на вчорашню атаку Ірану балістичними ракетами. Удару може бути завдано по важливих цілях.

Про це заявив начальник Генштабу Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми відповімо. Ми можемо виявити важливі цілі та завдати по них точного і потужного удару", - підкреслив Халеві у відеозверненні з бази ВПС у центральній частині Ізраїлю.

Він нагадав, що Ізраїль має можливості для того, щоб завдати удару по будь-якій точці на Близькому Сході.

"І ті наші вороги, які ще не зрозуміли цього, скоро це зрозуміють", - зазначив начальник Генштабу Ізраїлю.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, увечері Іран атакував Ізраїль за допомогою балістичних ракет. Як зазначали в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ППО країни збила "велику кількість" цілей.

Загалом, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Іран використав для обстрілу близько 200 ракет.

Американські військові допомогли Ізраїлю збивати ворожі ракети. Також у захисті від атаки брала участь Британія.

Іран пояснив такий удар помстою за ліквідацію голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії у липні, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та генерала КВІР Аббаса Нілфорушана - минулого тижня.

Більш детально про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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