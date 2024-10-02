Байден сказал, какой ответ Израиля на удар Ирана не одобрят США

Атака на Израиль

Напомним, вчера, 1 октября, Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. В разных уголках Израиля на этом фоне прогремели взрывы.

ЦАХАЛ признал, что в центральной и южной части страны были попадания. Но "большую часть" целей удалось сбить.

Сегодня, 2 октября, начальник Генштаба Израиля Герци Халеви рассказал, что Израиль в качестве ответа может обнаружить "важные объекты" и нанести по ним удар.

Более детально об обстреле Израиля - в материале РБК-Украина.

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