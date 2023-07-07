Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів, - WP

Конгрес має вилучити боєприпаси з наявних оборонних запасів США.

Це рішення було прийнято на тлі занепокоєння з приводу затримки контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайної артилерії.

Зазначимо, що такий крок передбачає обхід закону США, що забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів з коефіцієнтом браку вище за 1%.

За останніми оцінками, проведеними у 2020 році коефіцієнт браку касетних боєприпасів не перевищує офіційний представник Пентагон Пета Райдер зазначив, що окоефіцієнтом браку

Спірні боєприпаси

Один касетний боєприпас викидає бомби, що можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації.

У 2010 році було прийнято конвенцію про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їхнє використання, виробництво та накопичення через те, що вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. Проте США, Україна та Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для України

Ще наприкінці 2022 року CNN повідомляло, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ та артилерійських снарядів, але адміністрація Байдена не була готова виконати це побажання.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Проте у Німеччині критикували таке прохання.

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